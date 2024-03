Streifzusammenstoß: Fahrer geraten nach Unfall in Streit

Am Ortseingang von Kissendorf stoßen zwei Autos an den Seitenspiegeln zusammen. Nach dem Zusammenstoß beschimpfen sich Fahrerin und Fahrer gegenseitig.

Im Begegnungsverkehr am Ortseingang von Kissendorf ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 48-Jährige auf der St 2020 in Fahrtrichtung Großkissendorf. Am Ortseingang verengt derzeit eine Baustelle die Fahrbahn. Als die 48-Jährige mit ihrem Auto in die Engstelle einfuhr, kam ihr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrzeug entgegen. Durch die geringe Fahrbahnbreite kam es zum Zusammenstoß der beiden linken Seitenspiegel, so die Polizei. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro. Die beiden Beteiligten gerieten nach Polizeiangaben aufgrund des Unfalls in Streit und beleidigten sich schließlich gegenseitig. (AZ)