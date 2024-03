Waren es Kinder? Unbekannte zerstören Wald bei Bibertal

Im Wald eines 58-Jährigen sind Bäume beschädigt und abgeschlagen worden. Zwei selbst gebastelte Leitern wurden am Tatort hinterlassen. Wer hat etwas beobachtet?

Im Wald eines 58-jährigen Waldbesitzers, der westlich des Bühlerwegs bei Bibertal liegt, sind in den vergangenen Monaten mehrere Bäume beschädigt worden. Das meldete der Mann nun der Polizei. Bisher unbekannte Täter ritzten die Rinde ein – mutmaßlich mit Messern – und trugen diese ab. Außerdem wurden Nägel in das Holz geschlagen, sodass der Waldbesitzer nach Angaben der Polizei mehrere Bäume fällen muss. Die Täter hätten darüber hinaus selbst zwei Bäume abgeschlagen und hinterließen zwei selbst gebastelte Leitern aus Holz am Tatort.

Stecken Kinder hinter den Beschädigungen in Bibertal?

Es wird laut Polizei vermutet, dass Kinder oder Jugendliche aus der näheren Umgebung sich dort regelmäßig treffen und für die Beschädigungen verantwortlich sind. Laut Aussage des Waldbesitzers sei dabei ein Schaden in der Höhe von mindestens 500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)