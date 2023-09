Bibertal

vor 35 Min.

Wie es beim Paketverteilzentrum in Echlishausen weitergeht

Am Ortseingang von Echlishausen soll an der Leipheimer Straße ein Paketverteilzentrum entstehen. Im Bibertaler Gemeinderat zeigten einige Mitglieder Bedenken wegen nächtlicher Lärmbelästigung.

Plus Im Bibertaler Gemeinderat kamen Bedenken zu nächtlicher Lärmbelästigung zur Sprache. Auch aus der Bevölkerung hatte es Einwände gegeben.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der Leipheimer Straße – Paketverteilzentrum Echlishausen“ sorgte im Bibertaler Gemeinderat erneut für Diskussionen. Auch zu dieser Sitzung waren zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen. Seitens der Bevölkerung wird die Errichtung eines Paketverteilzentrums durch die Spedition Honold für den Paketdienstleister GLS teilweise sehr kritisch gesehen. Bei den jeweiligen von Peter Wolpert vom Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult vorgestellten Abwägungsbeschlüssen zu den einzelnen Stellungnahmen stimmten einige der Rätinnen und Räte durchwegs dagegen.

Diskussionen gab es speziell beim Thema Immissionsschutz: Seitens des Landratsamts Günzburg bestehen unter Berücksichtigung der Anregungen aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Es gibt ein auf den Betriebsablauf bezogenes Schallgutachten, unter anderem sind von 22 bis 6 Uhr auf der Umfahrung im Süden des Paketverteilzentrums maximal drei Fahrbewegungen von Lastwagen pro Stunde zulässig. Gemeinderatsmitglied Andreas Keller ( CSU) gefielen allgemein die Fahrten zur Nachtzeit nicht, darunter An- und Abfahrt von bis zu 140 Zustellfahrzeugen: Das sei nicht wenig und eine Lärmbelästigung, so Keller. Zudem gebe jeder rückwärtsfahrende LKW ein Rückfahrsignal, künftig sei das möglicherweise auch bei den Vans der Fall, was zu einer extremen Belastung führe. Man sollte prüfen, ob es hier keine andere Möglichkeit gebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen