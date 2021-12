Bibertal

12:00 Uhr

Zähes Ringen um die Erschließung des neuen Anhofer Baugebiets

Plus Im Norden von Anhofen an der Straße nach Kissendorf werden 19 Wohnbauflächen entstehen. Ob Gehweg oder Kanal: Es gab im Gemeinderat einigen Diskussionsbedarf.

Von Sandra Kraus

Wichtige Beschlüsse zu zwei Wohnbaugebieten hat der Gemeinderat Bibertal in seiner letzten Sitzung des Jahres 2021 gefasst. Im Norden von Anhofen an der Straße nach Kissendorf werden unter dem Namen „Anhofen-Nord“ 19 Wohnbauflächen entstehen. Der dazu nötige Bebauungsplan wurde einstimmig verabschiedet. Die von der Regierung von Schwaben und vom Landratsamt in der letzten Phase des langwierigen Verfahrens vorgebrachten Stellungnahmen wurden behandelt und abgewogen. Doch da in der Gemeinde Bibertal dringender Bedarf an Wohnraum besteht, wird das Baugebiet kommen. In Sachen Erschließung gab es einigen Diskussionsbedarf.

