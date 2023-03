Breitensport

14:55 Uhr

Eintracht Autenried fühlt sich fit für den Landkreislauf 2023

Plus In Autenried nehmen die Organisatoren des Landkreislaufs die Strecke in Augenschein. Für die Sporttreibenden soll die Tour am 1. Juli nicht zur Tortur werden.

Von Alois Thoma

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – so heißt es in einem alten Sprichwort. Genauso verhält es sich mit der Eintracht Autenried und dem Landkreislauf. Ursprünglich war die Ausrichtung dieser Breitensportveranstaltung in Autenried für das Jahr 2021 vorgesehen gewesen. Doch da machte Corona den Organisatoren und Sporttreibenden einen dicken Strich durch die Rechnung. 2022 lief's dann in Gundremmingen. Am Samstag, 1. Juli 2023, soll es nun aber in Autenried so weit sein. Was geplant ist, wurde jetzt bei einem Ortstermin verraten.

