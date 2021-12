Eingeschränkter Winterdienst in Bubesheim sorgt für Ärger bei einigen Bürgern

Plus Der starke Schneefall löst bei einigen Bubesheimern viel Unmut über eine vom Gemeinderat getroffene Entscheidung aus. Das Gremium beschäftigt sich auch mit neuen Straßennamen.

Der Gemeinderat Bubesheim beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit neuen Straßennamen - und zwar für die beiden einzigen Gebäude von Bubesheim südlich der A8. An die militärische Luftfahrtgeschichte auf Bubesheimer Flur erinnert künftig die Straße Zum Peilhaus, die zum Peilhaus führt, das heute als Wohnhaus dient.