vor 23 Min.

Elektrogerät löst vermutlich Wohnungsbrand in Bubesheim aus

In einer Wohnung in Bubesheim ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Auslöser dafür war offenbar ein Elektrogerät.

Ein Elektrogerät hat in Bubesheim vermutlich einen Wohnungsbrand ausgelöst. Das Feuer brach am Sonntagvormittag in einer Wohnung in Bubesheim aus, verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nach ungefähr einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Informationen zu Brandursache gibt es bislang noch nicht. (dpa)

