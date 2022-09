Fahrradfahrer wird von drei Männern als "Neger" beschimpft

Ein Jugendlicher ist mit dem Rad zwischen Bubesheim und Schneckenhofen gefahren, als er von drei Männern wegen seiner Hautfarbe beleidigt wurde. Die Polizei ermittelt.

Ein Jugendlicher ist am Sonntagabend mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Bubesheim und Schneckenhofen, der neben der Staatsstraße 2020 verläuft, unterwegs gewesen. Etwa auf Höhe der Einmündung zum Modellflugplatz wurde er von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen angehalten, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe als „Neger“ beschimpften. So berichtet es die Polizei am Montag. Die Tatverdächtigen waren zu Fuß unterwegs. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die drei Männer waren laut Polizeiangaben etwa 30 Jahre alt. Ein Tatverdächtiger war etwa 170 cm groß. Die beiden anderen Männer waren etwa 185 cm groß.

Polizei Günzburg sucht die drei Tatverdächtigen

Einer der Tatverdächtigen trug einen Vollbart. Ein Täter war mit einer schwarzen Hose und einem beigefarbenen Kapuzenpullover bekleidet. Der zweite Täter trug eine schwarz-olivfarbene Jacke und ebenfalls eine schwarze Hose. Der dritte Täter war mit einem dunkelblauen Pullover und einer hellblauen Jeans bekleidet. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)