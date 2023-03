Bubesheim

14:08 Uhr

Feuerwehr verhindert größeren Brand in Bubesheimer Firma

Die Feuerwehren aus Bubesheim und Leipheim brachten einen Brand in Bubesheim schnell unter Kontrolle.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken am Donnerstag kurz nach Mitternacht ins Industriegebiet in Bubesheim aus: In einem Firmengebäude brennt es.

Es ist wohl dem schnellen Eingreifen der beiden Feuerwehren aus Bubesheim und Leipheim zu verdanken, dass sich der Brand in einem Firmengebäude nicht weiter ausbreiten konnte. Gegen 1 Uhr morgens wurden die Feuerwehrler an den Einsatzort in der Shelterschleife zur Hilfe geholt. Brand ging nicht auf das Firmengebäude in Bubesheim über Laut Polizeiangaben wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht, sodass die Flammen nicht auf das an dem Gebäude mutmaßlich kein Schaden entstand. Beschädigt worden sei nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich das Inventar. Die Schadenshöhe stehe allerdings noch nicht fest. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilte, ist die Brandursache noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

