Bubesheim

vor 50 Min.

In Bubesheim werden nachts die Straßenlaternen ausgeschaltet

In Bubesheim werden von 23.30 Uhr bis 5.30 Uhr die Straßenlaternen ausgeschaltet.

Plus In der Gemeinde Bubesheim geht das Licht aus. Zumindest die Straßenbeleuchtung in der Nacht. Die Gemeinde verspricht sich davon Energieeinsparungen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Bubesheim möchte auf jeden Fall Energie sparen. Bürgermeister Gerhard Sobczyk brachte deshalb im Gemeinderat den Vorschlag ein, nachts die Straßenlampen auszuschalten. „Ich würde es probieren wollen, von 23.30 Uhr bis 5.30 Uhr die Straßenbeleuchtung auszuschalten mit Ausnahme von den Durchfahrtsstraßen Günzburger, Weißenhorner, Leipheimer und Kötzer Straße.“ Um dies technisch mit dem Stromlieferant LEW Lechwerke abklären zu können, wollte Bürgermeister Sobczyk eine Entscheidung des Gemeinderats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen