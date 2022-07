In Bubesheimer Kreuzung kracht es: 20.000 Euro Schaden

Ein Junger Fahrer übersieht beim Linksabbiegen in Bubesheim einen entgegenkommenden Wagen. Der Sachschaden ist groß.

Ein 20-Jähriger bog am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Bubesheim von der Günzburger Straße kommend nach links in Richtung Kötzer Straße ab. Dabei übersah er ein ihm aus Richtung Weißenhorner Straße entgegenkommendes Auto, das die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro entstanden. (AZ)