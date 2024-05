Investitionen, Strom und Energiewende: die Themen der Bürgerversammlung

Der Bürgermeister gab bei der Bürgerversammlung einen Überblick über die Gemeinde. Doch die Bubesheimer interessierte anschließend vor allem eines: die Energiewende.

Eine gute Dreiviertelstunde reichte für die Bubesheimer Bürgerversammlung, den größten Redeanteil hatte Bürgermeister Gerhard Sobczyk, dem die 45 Interessierten bei seinem Überblick über die Gemeinde, ihre Finanzen und anstehenden Aufgaben aufmerksam zuhörten. Trotz der Nähe zu Günzburg ist die Kommune mit ihren 1619 Einwohnern, so der Stand vom 30. Juni 2023, geprägt von landwirtschaftlichen Flächen. 53 Prozent der rund 775 Hektar Gemeindefläche gehören der Landwirtschaft, 15 Prozent sind Wald, die Siedlung beträgt lediglich 17 Prozent.

Die Einwohnerzahl steigt im Jahresvergleich und doch waren es 2023 deutlich mehr Sterbefälle (18) als Geburten (6), ein Trend, der sich heuer in den ersten vier Monaten fortzusetzen scheint. Eine einzige Geburt steht dieses Jahr schon sechs Sterbefällen gegenüber. Betrachtet man die Altersstruktur hält sich die Gruppe 66 Jahre und älter in etwa die Waage mit den Jüngeren bis 18 Jahren. 60 Prozent der Bubesheimer sind 19 bis 65 Jahre alt.

Sobczyk stellt die Analyse von Stromverbrauch und -Erzeugung vor

Wichtig ist Bürgermeister Sobczyk auch die Analyse von Stromverbrauch und Stromerzeugung in der Gemeinde. Auf den Dächern von Kita und Bürgerhaus hat die Gemeinde 2023 rund 35.000 Kilowattstunden Strom erzeugt, die Ergebnisse der Anlage auf dem neuen Wasserhaus liegen noch nicht vor. Der Stromverbrauch in den kommunalen Gebäuden ist im Moment noch höher.

Sobczyk skizzierte außerdem die Zahlen des aktuellen Gemeindehaushalts, der ohne eine Kreditaufnahme finanziert werden kann. Geplante Investitionen sind unter anderem ein Mannschaftswagen für die Feuerwehr (70.000 Euro), die Sanierung von Spielplatz und Festplatz an der Weißenhorner Straße (180.000 Euro), die Sanierung von Kanal und Wasser in Prälat-Kaiser-Straße, Beethoven-, Mozart- und Schillerstraße (746.000 Euro) und Grunderwerb (450.000 Euro). Gewinnbringend war in den letzten Jahren der Bubesheimer Wald. 2023 standen den Ausgaben in Höhe von 28.000 Euro für Holzfällarbeiten, Betriebsleitung, Bepflanzung und Unterhalt Einnahmen in Höhe von 30.400 Euro gegenüber.

Fragen der Bubesheimer bei der Bürgerversammlung zur Energiewende

In der Fragerunde ging es vor allem um die Energiewende. So wurde gefragt, was Bubesheim in Sachen Wärmeplanungsgesetz unternimmt. Es soll Sicherheit darüber geben, ob und mit welcher zentralen Wärmeversorgung vor Ort gerechnet werden kann. Für Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern soll die Wärmeplanung bis zum 30. Juni 2028 vorliegen. Der Bürgermeister hält es deshalb für verfrüht, schon jetzt mit der Wärmeplanung zu beginnen.

Auch zum Thema Windkraftanlagen im Bubesheimer Wald konnte Sobczyk keine Aussagen machen. Er sagte nur so viel, dass sich Leipheim und Bubesheim auf jeden Fall gemeinsam entscheiden werden. Die Windräder würden sich auf Bubesheimer und Leipheimer Flur verteilen. Potenzielle Windenergieflächen sind im Regionalplan Donau-Iller erfasst. Laut Sobczyk wird in Kürze eine Sitzung zu diesem Thema stattfinden.

Bubesheimer Tor soll weiterhin nicht für Autos geöffnet werden

Abschlägig beschieden wurde die Anfrage eines Bubesheimers, das sogenannte Bubesheimer Tor als Zufahrt zum Gewerbegebiet Areal Pro für Kraftfahrzeuge zu öffnen. Das würde die Fahrtzeit zum Einkaufen in Leipheim erheblich verkürzen. Sobczyk versprach zwar Verbesserungen für den Rad- und Fußweg am Bubesheimer Tor, eine Öffnung für Autos ist aber ausgeschlossen.

Bereits eröffnet ist der neugestaltete Spielplatz an der Weißenhorner Straße. Neue Spielgeräte und eine terrassenförmige Gestaltung des Hangs bieten ab sofort unzählige neue Spielmöglichkeiten. Bürgermeister Gerhard Sobczyk nutzte die Gelegenheit, auf die Vereinsgründung des "Partnerschaftskomitee Bubesheim – Saint Fulgent e.V." am 15. Mai um 19 Uhr hinzuweisen und dem Verein schon vorab viele Mitglieder zu wünschen. Er sagte: "Die Freundschaft zwischen Bubesheim und Saint Fulgent ist schön. Seit Jahrzehnten besuchen sich Deutsche und Franzosen und tauschen sich aus. Vielleicht passiert das mit Russland irgendwann auch wieder."