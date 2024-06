Bubesheim

vor 48 Min.

Wettmelken und Traktorziehen: Hier findet die erste "Bauern-Olympiade" statt

Plus Die Disziplinen sind ungewöhnlich, die Preise auch: Am 16. Juni steigt in Bubesheim die erste "Bauern-Olympiade". Dahinter stecken zwei besondere Clubs.

Von Sandra Kraus

Am 16. Juni findet in Bubesheim die erste "Bauern-Olympiade" statt. Ein langgehegter Traum von Hans Peter Häußler geht damit in Erfüllung - und zwar passend zum 20-jährigen Bestehen des Oldtimer-Clubs und zum 40-jährigen Bestehen des Agri-Clubs. Häußler ist Präsident von beiden Clubs, die ganz ohne Satzung und Formalien funktionieren und vom Dorf nicht mehr wegzudenken sind.

64 landwirtschaftliche Betriebe sollen es dort laut Dorfchronik einmal gewesen sein, so viele sind es schon lange nicht mehr. Es wäre allerdings für die Teilnehmenden an der "Bauern-Olympiade" von Vorteil, wenn sich die eine oder andere bäuerliche Fähigkeit erhalten hätte. Teilnehmen können Mannschaften aller Bubesheimer Vereine mit jeweils zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Fünf Vereine haben sich schon angemeldet, es können gerne noch mehr werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen