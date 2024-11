Zehn Jahre Seniorengemeinschaft

Auf der gut besuchten und von der Tischharfengruppe unter der Leitung von Monika Kees untermalten Mitgliederversammlung der Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg am im Bürgerhaus Bubesheim konnte der Vorsitzende und ehemalige Bürgermeister von Gundremmingen, Wolfgang Mayer, auf ein äußerst erfolgreiches Jahrzehnt zurückblicken. Gegründet 2014, mit dem Ziel, älteren Menschen durch gegenseitige Unterstützung der Mitglieder ein langes selbstständiges Leben in der ihnen vertrauten Umgebung zu ermöglichen, haben aktive Mitglieder in den letzten zehn Jahren die unglaubliche Summe von über 23.000 Helferstunden erbracht. Mittlerweile zählt die Seniorengemeinschaft 474 Mitglieder, die sich in Hilfeempfänger, fördernde Mitglieder und aktive Helfer aufteilen. Es spreche auch für sich, so Wolfgang Mayer in seinem Rückblick, dass viele Ehrenamtliche und auch der größte Teil der Vorstandschaft über die Jahre hinweg mit an Bord geblieben sind. Sein besonderer Dank galt allen Beteiligten, die sich in diesen langen Jahren in welcher Form auch immer in die Seniorengemeinschaft eingebracht haben. Gerade in den Anfangstagen haben Waltraud und Werner Stricker - trotz schwerer Schicksalsschläge - durch ihren unermüdlichen Einsatz den Grundstein zu der weiteren großartigen Entwicklung des Vereins gelegt. Im Laufe der Jahre konnte das Angebot der Seniorengemeinschaft über die eigentliche Hilfestellung hinaus um zahlreiche Veranstaltungen, Ausflugsfahrten und weitere Aktivitäten ergänzt werden. Aktive Helfer werden immer gesucht, für kurze, begrenzte, aber auch regelmäßige und dauerhafte Einsätze. Mitmachen kann bei der Seniorengemeinschaft grundsätzlich jeder, gerne auch junge Leute, die sich sozial engagieren möchten. Text/Foto: Anton Zucker

