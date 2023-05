Bühl

Für Tagesmutter Sabine Uebelhör aus Bühl ist jeden Tag Muttertag

Plus Sabine Uebelhör aus Bühl ist seit 25 Jahren in der Kindertagespflege aktiv. In dieser Zeit hat sie sich um etwa 50 Kinder gekümmert. Für sie ist es ein Traumberuf.

Die Garderobe am Eingang ist voll belegt. Vier Jäckchen hängen an den Haken unter dem spagatmachenden Clown, ein Marienkäferrucksack baumelt auch noch daran. Deren Besitzerin thront einen Raum weiter in einem Hochstuhl am Esstisch und ist wie die drei Buben neben ihr schwer beschäftigt – mit Obst- und Brotzeitvertilgen. Um halb zehn steht für das Quartett das zweite Frühstück an, und während da mal ein Stück Banane oder dort die Vesperdose samt Inhalt auf den Boden fliegen, sitzen Sabine Uebelhör und ihr Ehemann Elmar entspannt und gut gelaunt daneben. Viele Kinder im Haus sind sie seit Jahrzehnten gewohnt, neben dem eigenen Nachwuchs hat sich Sabine Uebelhör um Dutzende von Mädchen und Buben gekümmert. Seit 25 Jahren arbeitet sie als Tagesmutter, ein Job, zu dem sie auf Umwegen gekommen ist. "Aber das ist genau mein Ding."

Eigentlich sollte man meinen, dass vier kleine Kinder ziemlich laut sind. Doch hier am Esstisch herrscht verblüffende Stille. Die Vier sind auf ihre Bananenstückchen und Brothäppchen fixiert. "Um die Uhrzeit ist der Hunger groß", weiß Sabine Uebelhör aus Erfahrung. Die Kleinen sind seit etwa 7.30 Uhr bei ihr, haben sich bei ersten Spielen ausgepowert und brauchen jetzt Energienachschub. Die 59-Jährige nutzt die Pause, um zu erzählen, wie aus ihr, der Vierfachmutter, auch noch eine Tagesmutter wurde. Ein Schicksalsschlag in einer anderen Familie hat vor 25 Jahren den Ausschlag gegeben.

