SPD-Kandidat im Wahlkreis Neu-Ulm: Büch will wie Brunner nach Berlin

Dass Andreas Büch seine Wurzeln nicht in der Region hat, merkt man sofort, wenn man mit ihm spricht: Unverkennbar ist der Dialekt des Brandenburgers, auch wenn er nun schon seit acht Jahren in Senden lebt, wo seine Frau aufgewachsen ist. Im Landkreis Neu-Ulm hat der 33-Jährige eine Heimat gefunden, auch auf politischer Ebene. 2013 setzte er sich als Wahlkampfhelfer für den SPD-Bundestagskandidaten Karl-Heinz Brunner ein. Zwölf Jahre später tritt Büch nun selbst als Direktkandidat der Sozialdemokraten im Wahlkreis an.

