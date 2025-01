2000 Euro für die musikalische Förderung von Kindern

Die Musikschule Mindeltal e.V. ist ein bemerkenswertes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt Burgau und der Marktgemeinden Burtenbach und Jettingen-Scheppach. Die Initiative entstand aus dem gemeinsamen Wunsch, die musikalische Förderung von Kindern in der Region zu stärken. Mit der Gründung der Musikschule, die momentan 18 Lehrkräfte und drei Verwaltungskräfte beschäftigt, wurde ein breit gefächertes Angebot geschaffen, das von der musikalischen Früherziehung über den Individualunterricht bis hin zum Vor- und Jugendorchester reicht.

Als Träger der als Verein organisierten Musikschule pflegen die drei Kommunen die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kapellen. „Eine Win-win-Situation für alle. Die Vereine stellen uns ihre Räumlichkeiten sowie Instrumente zur Verfügung und helfen uns bei der Organisation von größeren Musikveranstaltungen. Im Gegenzug unterstützen wir sie bei ihrer Jugendarbeit, indem wir im Musikunterricht und mit unserem Jugendorchester musikalische Talente vor Ort aufbauen und damit den Nachwuchs für ihre Kapellen sicherstellen“, erklärt Musikschulleiter Christian Weng. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, für die wir direkt in die Einrichtungen kommen, begünstigen die musikalische Früherziehung von Kindern zusätzlich. Gerade das Musizieren in der Gruppe ist essenziell.“

Kürzlich durfte sich die Musikschule Mindeltal über eine Spende in Höhe von 2000 Euro der VR-Bank Donau-Mindel eG freuen. Vorstandsvorsitzender Alexander Jall und Christian Eisenbart, Bereichsleiter Privatkunden, waren nach Burgau gekommen, um sich über die Musikschule Mindeltal zu informieren. „Wir freuen uns sehr, der Musikschule Mindeltal diese Summe für die musikalische Förderung von Kindern zur Verfügung stellen zu können. Ich bin mir sicher, dass es an geeigneter Stelle eingesetzt wird“, so Christian Eisenbart. „Damit jedem Kind die Möglichkeit der musikalischen Teilhabe offensteht, finanzieren wir unseren Erstklässlern zum Einstieg ihr erstes Instrument – beispielsweise eine Blockflöte, Melodica oder eine Trommel. Allein das ist schon sehr kostspielig für Jettingen-Scheppach, Burtenbach und Burgau. An dieser Stelle leistet Ihre Spende wirklich einen bedeutenden Beitrag“, bekräftigte Christian Weng bei der symbolischen Scheckübergabe im Rathaus.

„Ich darf mich auch im Namen meiner Kollegen Christoph Böhm, Erster Bürgermeister des Markts Jettingen Scheppach, sowie Roland Kempfle, Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Burtenbach, herzlich bei Ihnen bedanken. Ihre Spende tut unserer musikalischen Förderung richtig gut und wir werden sie zielgerichtet einsetzen“, versprach Martin Brenner. (AZ)