Abgestelltes Auto brennt auf einer Wiese in Burgau völlig aus

Der heiße Katalysator eines Autos hat wohl in Burgau erst eine Wiese, dann das gesamte Fahrzeug in Brand gesetzt.

Die wochenlange Trockenheit führt auch in unserer Region zu einer erheblichen Waldbrandgefahr. Auch trockenes Gras kann sich schnell entzünden. Am Montagnachmittag geriet in Burgau ein Auto in Brand, das am Ende der Dillinger Straße vor dem Kreisverkehr am Ufer eines Fischweihers abgestellt war. Der 73-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen gegen 15 Uhr am Ufer auf trockenem Gras und Laub geparkt und war zum Angeln gegangen.

Auto setzt Wiese in Burgau in Brand und entzündet sich daran

Der heiße Katalysator und der Auspuff setzten offenbar das trockene Gras in Brand. Das Fahrzeug fing dadurch Feuer und brannte vollständig aus. Der Brandherd wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Burgau gelöscht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei Burgau auf etwa 5000 Euro. (AZ)