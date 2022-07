Burgau

vor 33 Min.

Abwechslungsreiche Akkordeonklänge erklingen beim Burgauer Kultursommer

Beim Burgauer Kultursommer begeisterte ein Auftritt des Akkordeonorchesters Kammeltal zusammen mit Frederic Berger (Mitte, am Waschbrett ) und Anja Baldauf (rechts außen) von der Band „Zydeco Annie and the Swamp Cats“.

Plus Beim Burgauer Kultursommer erntete ein Mutter-Tochter-Gespann großen Jubel. Ungeprobt und völlig überraschend wurde sogar auf einem Jazzwaschbrett improvisiert.

Von Martin Gah

„Das Akkordeon funktioniert wie die menschliche Stimme, mit Stimmzungen und Luft.“ Das sagt Marianne Baldauf zum zweiten Festivaltag des Burgauer Kultursommers. Erstmals standen das Akkordeonorchester Kammeltal und die Band „Zydeco Annie and the Swamp Cats“ in einem Programm auf der Bühne. Dirigentin und Gründerin des Akkordeonorchesters ist Marianne Baldauf. Bei dieser Laiengruppe lernte auch ihre Tochter Anja ihr musikalisches Handwerkszeug. Heute ist sie Profimusikerin und Frontfrau der Band „Zydeco Annie and the Swamp Cats“. Diese hat sich der Musik des US-Bundesstaates Louisiana verschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .