Burgau

vor 31 Min.

AfD-Kundgebung mit Mannes: Gegendemo hat sich schon angemeldet

Plus In Burgau reagiert ein Bündnis auf eine AfD-Kundgebung des Kreisverbands, die am Sonntag vor und nicht in der Kapuziner-Halle stattfindet. Das wirft Fragen auf.

Von Ralf Gengnagel

Eine erwartbare dreistellige Zahl Demonstrierender, zwei Protestorte und eine politisch verschärfte Stimmung gegen die AfD dürften am Sonntagvormittag für eine besondere Situation im Herzen der Markgrafenstadt sorgen. Vor der Kapuziner-Halle findet eine politische Veranstaltung des AfD-Kreisverbands Günzburg statt, zu der auch zwei Gastredner der AfD erwartet werden. Fast zeitgleich, zwar nicht in Sichtweite, aber nur wenige Meter Luftlinie entfernt, ruft auf dem Parkplatz der Kita Mindelzwerge eine Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern, Gruppen und Vereinen dazu auf, Farbe für eine vielfältige Zukunft zu bekennen. Der Blick auf beide Veranstaltungen wirft Fragen auf.

Ursprünglich hatte der AfD-Kreisverband am Sonntagvormittag ein Weißwurstfrühstück in der Kapuziner-Halle in Burgau auf Plakaten und in den sozialen Netzwerken beworben, bei dem es auch um politische Themen gehen sollte. Gastgeber Gerd Mannes hat hierzu Anna Nguyen, AfD-Landtagsabgeordnete aus Hessen sowie den AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Felser eingeladen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Erhalt unseres Rechtsstaats und der Meinungsfreiheit", findet jetzt als Kundgebung mit den Vorträgen der Gastredner vor der Halle statt und behandelt die Themen Wirtschaftskrise, gescheiterte Energiewende und Höfesterben, bestätigt Mannes auf Nachfrage unserer Redaktion. Im Anschluss gebe es für Interessierte eine Verköstigung an einer anderen Örtlichkeit.

