Altkleider-Container wird in Burgau angezündet

Unbekannte haben in Burgau einen Container für alte Kleidung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte aus. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Nachdem ein Passant am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr seine Einkäufe erledigt hatte, entdeckte er in der Robert-Bosch-Straße einen Altkleider-Container, der in Flammen stand und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Container bereits lichterloh. Die Feuerwehrkräfte brachen den Container auf und konnten so den Brand zügig löschen. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau nahm die Ermittlungen auf. Wie die Polizei verlauten ließ, handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um Brandstiftung.

Die Polizei aus Burgau sucht Zeugen

Die Polizei in Burgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen unbekannten Täter. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 mitzuteilen. (AZ)