Autodiebstahl in Burgau endet auf dem Seietnstreifen der A8

Ein 57-jähriger Mann stellte am Freitagmorgen fest, dass sein Auto gestohlen wurde und meldete dies bei der Polizei in Burgau. Der Renault stand laut Polizeiangaben im Hof einer Gaststätte in Unterknöringen. Die dazugehörigen Schlüssel waren ebenfalls verschwunden. Am Vormittag gegen 10 Uhr wurde der Verkehrspolizei Günzburg ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart mitgeteilt. Bei dem Auto war der rechte vordere Reifen beschädigt. Er wurde am Standstreifen abgestellt und es befanden sich keine Personen in der Nähe. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass es sich um den in Unterknöringen gestohlenen Renault handelte. Der Wagen wurde sichergestellt und zur Spurensicherung zur Polizeiinspektion Burgau gebracht. Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter laufen. (AZ)