Betrunkener Autofahrer verweigert bei der Polizei in Burgau die Schutzmaske

Erst war ein Autofahrer mit schweizer Kennzeichen alkoholisiert in Burgau unterwegs. Dann verweigerte er bei der Polizei und im Krankenhaus die Corona-Schutzmaske. Das wird teuer.

Bei einer Routinekontrolle fiel den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Burgau am Montag gegen Mitternacht in der Karlsbader Straße in Burgau ein Fahrzeug mit Schweizer Zulassung auf. Die Beamten nahmen während der Routinekontrolle beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einen Test mit dem Alkotestgerät wollte der Fahrer nicht durchführen.

Autofahrer ist bei Polizeikontrolle in Burgau wenig kooperativ

Auch sonst verhielt er sich wenig kooperativ. So wollte er weder auf der Fahrt mit dem Streifenwagen, noch in den Diensträumen der Polizei und nicht einmal im Krankenhaus während der angeordneten Blutentnahme eine Corona-Schutzmaske tragen. Neben der Anzeige wegen Alkohol am Steuer wird auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. (AZ)