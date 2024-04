Bienenalarm: Amt sperrt Spielplatz in Burgau

Plus Auf dem Spielplatz am Mühlberg ist derzeit Klettern verboten. Die Stadtverwaltung Burgau hat den Bereich abgesperrt und warnt auf einem Aushang vor Erdbienen.

Ein Bauzaun verhindert derzeit das Betreten des städtischen Spielplatzes am Mühlberg. Auf einem Schild steht der Grund für die Sperrung: "Achtung! Gesperrt wegen Erdbienen." Es wird vermutet, dass es sich um naturgeschützte Erdbienen handelt, teilt Werner Mihatsch, Leiter des städtischen Bauamtes, mit. Diese lassen sich nur schwer vertreiben und dürfen nicht ohne Weiteres bekämpft oder umgesiedelt werden, da sie unter Naturschutz stehen. Sie bauen ihre Nester im Boden, auf den ersten Blick seien diese oft nicht sofort erkennbar. Natürlich verteidigen die Tiere auch ihren Bau, wenn sie gestört werden, doch ein Grund zur Besorgnis bestehe nicht. Ihr Aggressionspotential sei gering ausgeprägt, weil sie sich selten verteidigen müssen.

Aus Gründen der Sicherungs- und Sorgfaltspflicht habe die Stadt Burgau den Spielplatz vorübergehend gesperrt, so Mihatsch. Aus Naturschutzgründen dürften die Nester nicht beseitigt werden, daher müsse abgewartet werden, bis die Erdbienen mit Beginn der Paarungszeit naturgemäß wieder von selbst ihr Quartier verlassen. Laut Informationen der Abteilung Naturschutz des Landratsamtes Günzburg, könne damit gerechnet werden, dass die Insekten bis zum Monat Mai ausgeflogen sind. Solange bleibe der Spielplatz auch geschlossen, heißt es aus dem Rathaus.