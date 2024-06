BlaBlaCar-Fahrer steht unter Drogeneinfluss, Mitfahrer rufen Polizei

Die Mitfahrer wollen an der A8 aufgrund des gefährlichen Fahrstils aussteigen. Bei der Kontrolle der Polizei kommt heraus: Der Fahrer steht unter THC und Kokain.

Am Dienstagmittag haben sich Mitfahrer eines BlaBlaCar bei der Polizei gemeldet, dass sie an einer Rastanlage den Fahrer angewiesen haben, sie aussteigen zu lassen, da er einen sehr gefährlichen Fahrstil an den Tag legte. Dies teilten sie der Einsatzzentrale der Polizei mit, die eine Fahndung nach diesem Pkw ausstrahlte. Tatsächlich unterzogen dann Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg dieses Fahrzeug an der A8, Rastanlage Burgauer See, einer Kontrolle. Der 47-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle typische Anzeichen von Drogenkonsum. Ein freiwilliger Test vor Ort bestätigte dann diese Feststellung und zeigte eine Intoxikation mit THC und Kokain. Die Beamten ordneten bei dem Fahrer eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Hinsichtlich des Fahrstils erfolgen noch weitere Ermittlungen. Zumindest muss der Fahrer mit einem mittleren dreistelligen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)