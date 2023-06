Burgau

Brandserie in Burgau beschäftigt die Feuerwehr: "Das war kein Zufall"

Mehrere Brände musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in der Burgauer Innenstadt löschen. Da es auch in einem Wohnhaus brannte, wurden die Bewohner über Leitern gerettet.

Plus Die Feuerwehr Burgau musste am Sonntag innerhalb kurzer Zeit mehrere Brände löschen und Menschen retten. Der Kommandant sagt: "So extrem habe ich es noch nie erlebt."

Für die Burgauer Feuerwehrmänner und -frauen war es eine besonders kurze und anstrengende Nacht. In der Nacht zum Sonntag mussten sie nicht nur mehrere Brände innerhalb kürzester Zeit in der Burgauer Innenstadt löschen, sondern am Ende sogar noch Menschen über Leitern aus einem Wohnhaus retten. Mehrere Einsätze innerhalb weniger Stunden zu absolvieren, seien die Feuerwehrmänner und -frauen inzwischen gewöhnt, sagt Erster Kommandant Hans-Peter Merz am Tag danach. "So extrem habe ich es aber noch nie erlebt." Vom einfachen Palettenbrand bis hin zum brennenden Wohnhaus sei alles dabei gewesen. "Wenn es um Menschenleben geht, ist das ist eine andere Liga."

Begonnen hat die lange Einsatznacht um 2.30 Uhr mit einem Brand in der Stadtstraße. Ein Fahrradanhänger und ein Stuhl standen in Flammen, "das hatten wir schnell im Griff", sagt Merz gegenüber unserer Redaktion und spricht von einem relativ "entspannten Anfang". Dann wurden seine Leute zur Mühlstraße gerufen, wo eine Holzpalette mit Mörtelsäcken unterhalb der ersten Brandstelle brannte. Auch dieses Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Weil er weitere Einsätze befürchtet habe, habe er vorsorglich das Löschfahrzeug ans Feuerwehrhaus in Bereitstellung geschickt. Das Fahrzeug sei kaum auf dem Weg gewesen, da wurde erneut alarmiert, diesmal am Kirchplatz. Von unten, von der Mühlstraße aus, sei der Feuerschein schon sichtbar gewesen.

