Burgau bleibt in der Entscheidung zur Kiesgrube bei Hammerstetten hart

Plus Die Beratungen über die Verlängerung einer Abbaugenehmigung gehen in die nächste Runde. Warum die Stadt dem Landratsamt hartnäckig die Stirn bietet.

Von Ralf Gengnagel

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause hatte der Burgauer Bau- und Umweltausschuss erneut ein Thema auf dem Tisch, über das bereits im Juli heftig diskutiert wurde. Die Rätinnen und Räte stimmten in der damaligen Sitzung gegen die Verlängerung einer Abgrabungsgenehmigung und die Rekultivierung der Kies- und Sandgrube Brennberg vor den Toren Hammerstettens. Grund dafür war ein parallel laufender Antrag des Betreibers bei der Regierung von Schwaben, mit dem Ziel, die Abbausohle künftig als Deponie der Abfallklasse 1 betreiben zu wollen. Die Stadt wies in einer Stellungnahme an das Landratsamt Günzburg auf die unterschiedlichen Interessen hin. Nun hat das Landratsamt reagiert und fordert dennoch die Stadt auf, das Einvernehmen zu erteilen. Doch die Stadt bleibt in dieser Frage hart.

Hätte der parallel laufende Antrag bei der Regierung von Schwaben Erfolg, würde das bedeuten, dass die Grube vor der Rekultivierung nicht mehr mit unbelastetem, sondern mit mäßig belastetem Material aufgefüllt werden dürfe. Dabei handele es sich um Bauschutt und mineralische Abfälle. Das wolle man für Burgau vermeiden, betonte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Deshalb habe man das Landratsamt aufgefordert, zu prüfen, ob ein "Verbescheidungsinteresse" vorliege. Davon könne die Rede sein, wenn anzunehmen ist, dass der Antragsteller von der ursprünglich beantragten Genehmigung künftig gar keinen Gebrauch mehr machen wolle.

