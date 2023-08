Burgau: Elektrokabinenroller fängt Feuer und brennt aus

Es war mitten in der Nacht, als die Feuerwehr Burgau am Samstag zu einem Pkw-Brand in der Burgauer Mühlstraße alarmiert worden ist. Warum man geduldig sein musste.

Um exakt 3.13 Uhr war am Samstag für die Aktiven der Burgauer Feuerwehr die Nacht zu Ende. Die Wehrmänner und -frauen wurden wegen eines Fahrzeugbrandes in der Mühlstraße in Burgau alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Elektrokabinenroller bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug selbst konnte schnell mit Wasser abgelöscht werden. Die Fahrzeugbatterie allerdings bereitete Probleme, da sich diese immer wieder entzündete. Sie musste mit viel Wasser heruntergekühlt und mit einer Wärmebildkamera laufend überprüft werden.

Das brennende Fahrzeug stand nahe an einem Hausgiebel. Dadurch, dass alle Fenster geöffnet waren, drang Rauch in das Haus ein. Mithilfe eines Überdrucklüfters wurde das Gebäude "entraucht". Neben dem Brandobjekt lag ein Baustromkabel auf dem Boden, das aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Reste des Fahrzeugs wurden vom Abschleppdienst abgeholt und auf einen speziellen Lagerplatz gebracht. Die Ursache des Brandes konnte noch nicht herausgefunden werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau, Kreisbrandinspektion, Polizei, der Rettungsdienst, Energieversorger LEW und der Abschleppdienst. (AZ)