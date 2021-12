Burgauer Mittelschüler veröffentlichen interreligiöses Projekt bei Youtube

Plus Egal welchen Glaubens, alle durften sich bei einem Projekt in Burgau einbringen. Herausgekommen ist etwas Interreligiöses, das auf Youtube zu sehen ist.

Mit einem interreligiösen Projekt leistet die Mittelschule Burgau einen Beitrag zum Weihnachtsfest, der auch aber nicht nur junge Menschen anspricht. Um eine möglichst große Zielgruppe erreichen zu können, wurde die unter professioneller Begleitung entstandene Performance auf Youtube gestellt.