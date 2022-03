Burgau

06:00 Uhr

Burgauerin macht die schönsten Hochzeitstorten Deutschlands

Stolz präsentiert Diana Schmierer ihren Wedding Award Germany 2022, den sie in der Kategorie "Tortendesign Hochzeitstorten" gewonnen hat.

Plus Diana Schmierer aus Burgau hat die Jury mit ihrem Tortendesign überzeugt und den "Oscar der Hochzeitsbranche" gewonnen. Und das als gelernte Bankkauffrau.

Von Felix Gnoyke

Auf der einen Seite ein sicherer Job bei der Sparkasse. Als gelernte Bankkauffrau im Büro. Auf der anderen Seite die risikobehaftete Selbstständigkeit. Als Tortenkünstlerin im eigenen Studio. Diana Schmierer aus Burgau wagte den Schritt ins Unbekannte und wurde belohnt. Drei Jahre nach Eröffnung ihres "Tortenstudio Sweet Diana" hält sie den "Wedding Award Germany" in den Händen. Unter dem Motto "Arbeit ihres Lebens" gewann sie in der Kategorie Tortendesign. Als Quereinsteigerin stellte die 32-Jährige ihre Konkurrenz in den Schatten.

