Burgau

17:45 Uhr

Wie Depression im Neuen Theater zum Lehrstück wird

In der illustren Gesellschaft vieler als depressiv geltender Prominenter bewegten sich Anja Schwede (links) und Julia Raab im Neuen Theater Burgau.

Plus Das Neue Theater Burgau zeigt das Stück "Der schwarze Hund". Zwei Schauspielerinnen aus Deutschlands Osten versuchen die Krankheit erlebbar zu machen.

Von Heinrich Lindenmayr

Charlie Chaplin auf den Sockel zu heben, dafür gibt es zahlreiche Gründe: Weltstar, einflussreichster Komiker der Filmgeschichte, Drehbuchautor, Regisseur. Sein Gegenüber wirkte nicht minder eindrucksvoll: Sir Winston Churchill, Hitlers markanter Gegenspieler. Was den Komiker und den Politiker in dieser Gegenüberstellung verband, das waren nicht Macht, Erfolg und Glamour. Beide waren sie depressiv - wie die vielen anderen Stars, deren dunkle Bilder am Ende der Inszenierung des Neuen Theaters Burgau die Bühne bevölkerten.

