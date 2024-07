Der Schlosshof der Markgrafenstadt wird zur Kulturbühne

Biergarten und Brotzeit – auch das ist Kultur. Wenn dabei noch ein Akkordeon bedient wird, erst recht. Bei sogenanntem „Beergardening“ mit Dieter Endris ist am Donnerstag der 9. Burgauer Kultursommer eröffnet worden. „Vier schöne Tage im Schlosshof der Markgrafenstadt mit ganz viel Prominenz“, verkündete Bürgermeister Martin Brenner zum Auftakt. Gekommen waren sogar der amtierende und der ehemalige Ministerpräsident, die Herren Söder und Stoiber, jedoch in Gestalt von Kabarettist Wolfgang Krebs. Aber bitte nicht zurücklehnen bei der „Bergpredigt hoch auf der Burg über der Au“ – auf Bierbänken ist das gefährlich. 75 Jahre lang habe die CSU Berge aufgestapelt, Burgen hingerichtet und Seen ausgegraben. Bayern sei schön und die Bayern seien fleißig. Also „Bavaria First!“ – Bayern solle sich als eigenes Königreich selbständig machen mit Markus dem Ersten, Söder von Gottes Gnaden. Außer diesem sei ja auch kein anderer da, der die bayerische Krone aufsetzen könne, erklärt Krebs.

