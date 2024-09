Die Polizei in Burgau ermittelt wegen mehren Diebstählen

Nachdem ein Radfahrer aus Burgau zu seinem Fahrrad zurückgekehrt war, das am Betreuten Wohnen in der Burgauer Bleichstraße abgestellt war, stellte er fest, dass er bestohlen wurde. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, hatte der Radfahrer sowohl Geldbeutel als auch Handy in seinen Satteltaschen verstaut. Der Radler meldete den Diebstahl, der sich am Sonntagvormittag zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr ereignet haben soll, bei der Burgauer Polizei. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde am vergangenen Wochenende aus dem Tank eines Lastwagens, der in der Industriestraße am ehemaligen TÜV-Gelände abgestellt war, rund 50 Liter Diesel durch einen bisher unbekannten Täter abgezapft.

Baucontainer in Jettingen-Scheppach aufgebrochen

Auch in Jettingen-Scheppach schlugen am vergangenen Wochenende Diebe zu. An der Baustelle an der Schönenberger Kreuzung haben unbekannte Täter einen Baucontainer aufgebrochen. Zuvor mussten diese laut Polizeiangaben einen Radlader, der vor der Tür zum Container abgestellt war, weggefahren. Die Diebe erbeuteten mehrere Werkzeuge , dabei entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei in Burgau nimmt Zeugenhinweise zu allen drei Fällen unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)