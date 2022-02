Burgau

06:30 Uhr

Die Tagespflege in Burgau ist jetzt deutlich größer

Plus Nach Umbauarbeiten verdoppelt der Krankenpflegeverein sein Angebot an Pflegeplätzen fast. Was sich verändert und was noch geplant ist.

Von Peter Wieser

Die Räume wirken hell und großzügig. Mit den Luftballons und der Deko auf den Tischen und an den Wänden ist in der Tagespflege-Einrichtung des Krankenpflegevereins Burgau sogar der Fasching eingekehrt. "Den wird es bei uns auch geben", versichert Pflegedienstleiterin Nicole Keil lachend. Am 6. Dezember wurden die erweiterten Räumlichkeiten der Tagespflege in der Seniorenwohnanlage in der Burgauer Bleichstraße bezogen. Mit dem Umbau konnte das Angebot an Pflegeplätzen von 13 auf 21 ausgebaut werden.

