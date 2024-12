Ein Stunde musikalische Auszeit

Am dritten Advent füllte sich wie alle Jahre wieder die Burgauer Stadtpfarrkirche, um eine Stunde musikalische Auszeit von der stressigen Vorweihnachtszeit nehmen zu können. Zu Beginn begrüßte auch Stadtpfarrer Simon Stegmüller die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit einem Verweis auf den alljährlichen musikalischen Genuss.

Unter Leitung ihrer Dirigentin Tanja Weiss begann die Kapelle mit „Abendsegen“ von Engelbert Humperdinck und setzte mit „Nocturno“ von Franz Strauss und Konstantin Auinger als Solohornist bei diesem Stück ein Highlight. Anspruchsvoll, doch leicht vorgetragen präsentierte der 26-Jährige seine Virtuosität am Horn. Anschließend führte die Blaskapelle das getragene Stück „Song of Hope“ von James Swearingen auf.

Ruhig und harmonisch begann der Kirchenchor, dirigiert von Claudia Smalko, mit „Locus iste“ von Franz Bruckner und setzte mit „Transeamus usque Bethlehem“ von Joseph Schnabel ein echtes Ausrufezeichen durch das eindrucksvolle Wechselspiel der Stimmen.

Mit dem emotionalen „Whispers from Beyond“ von Rossano Galante setzte die Musikvereinigung in der sehr gut gefüllten Kirche fort, woran der Chor mit dem Klassiker „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Praetorius anschloss. Mit dem Stück „To a friend“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan wurde es durch die Handschuhmacher noch einmal ein wenig getragener. Die letzten vier Stücke eröffnete der Chor mit „Schlaf wohl, du Himmelsknabe“ von Max Reger. Nach einem sehr klangvollen „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter griff dann die Kapelle wieder zu den Instrumenten.

„Christmas on Broadway“, arrangiert von John Higgins, brachte die amerikanische Seite von Weihnachten näher. Zum Abschluss erklang „Küss mich, halt mich, lieb mich“ von Karel Svoboda mit dem emotionalen Gesang von Jasmin Miehle. So blieb dem Vorsitzenden Michael Fritz abschließend allen Beteiligten zu danken – und ganz im Sinne des „Alle Jahre wieder“ endete das Konzert mit „Stille Nacht“.