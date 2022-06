Burgau

vor 3 Min.

"Einzelner Baum" löst im Burgauer Bauausschuss Diskussion aus

Die Turnhalle der Grundschule Unterknöringen wurde 2006 erweitert. Die Ersatzpflanzung eines damals gepflanzten Baumes an der Straße "Am Gäßle" löste nun Diskussionen aus.

Plus Ein Bäumchen neben der Unterknöringer Turnhalle würde noch stehen, wäre es nicht angefahren worden. Der Baumersatz wurde abseits gepflanzt. Das sorgt für Ärger.

Von Ralf Gengnagel

In der Straße "Am Gässle" in Unterknörigen, zwischen Turnhalle und Kindergarten, musste vom städtischen Bauhof ein Baum entfernt werden. Er wurde angefahren und beschädigt. Weil die Verwaltung der Stadt Burgau befürchtete, dass einem neu gepflanzten Baum an derselben Stelle gleiches widerfahren könnte, wurde eine Ersatzpflanzung auf einer Grünfläche gegenüber vorgenommen. Das stieß allerdings nicht bei allen Rätinnen und Räten auf Verständnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen