Falsches Signal: Unfall mit 10.000 Euro Schaden in Burgau

Offenbar war ein falsch gesetzter Blinker eines 22-Jährigen der Auslöser eines Verkehrsunfalls in Burgau. Der Sachschaden ist immens.

Verkehrsunfall auf der Konzenberger Straße in Burgau: Am späten Donnerstagnachmittag kam eine Fahrerin, 28, mit ihrem Auto aus dem Industriegebiet und fuhr an der Einmündung bis zur Haltelinie, an der sie ordnungsgemäß stoppte. Ein 22-Jähriger fuhr zeitgleich mit seinem Wagen auf der Konzenberger Straße in Richtung Konzenberg. Die 28-Jährige nahm den vorfahrtsberechtigten Wagen wahr.

Dessen Fahrer habe jedoch noch unbemerkt vom Ausfahren aus dem Kreisverkehr den Blinker nach rechts gesetzt, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin des anderen Autos ging davon aus, dass der 22-Jährige dann auch nach rechts abbiegen würde, und fuhr daher in den Einmündungsbereich ein. Nachdem der junge Mann jedoch keine Absicht hatte, nach rechts abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro, gibt die Polizei an. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)