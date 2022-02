Fasching in Unterknöringen: Knearinga zua, Knearinga zua, hio!

Ein richtig großer Faschingsumzug ist angesichts der Corona-Lage nicht möglich. Die Narren brachten trotzdem Freude in den Burgauer Stadtteil Unterknöringen.

Normalerweise wäre am Samstag in Unterknöringen der Faschingsumzug gewesen. Aber halt: Es fand ja doch einer statt, nämlich ein sogenannter "Mini-Umzug" und sogar mit einer ganzen und vor allem gut gelaunten Fußgruppe - der Knoronia. Sogar die beiden Ponys waren verkleidet, die hatten bunte Socken an. Die Zugstrecke führt auch nicht nur durch die Binsentalstraße, sondern durch ganz Unterknöringen.

Allerhand dabei beim kleinen Umzug durch Unterknöringen

"Ein bisschen Freude verteilen und zeigen, dass es den Fasching noch gibt", betonte Präsidentin Monika Riß. Dazu hatte der lustige Haufen allerhand dabei: von Memory-Spielen bis hin zu Tüten für jeden Haushalt mit Süßigkeiten und einem Rätsel mit Fragen rund um den Knöringer Fasching und Unterknöringen selbst. Allerdings hat sich bei dem zu erratenden Lösungswort der Fehlerteufel eingeschlichen. Wer also etwas gewinnen will, der darf nun doppelt überlegen - aber macht ja nichts, es ist ja Fasching. (wpet)