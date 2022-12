Feuerwehren rücken zum Kaminbrand aus

Die Ulmer Straße in Burgau wird gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Am Ende müssen die Feuerwehrleute aber gar nicht eingreifen.

Am Freitag gegen 21 Uhr wurde der Polizei ein Kaminbrand an einem Anwesen in der Josef-Zech-Straße in Unterknöringen mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Polizei keine Personen in dem Gebäude. Die Feuerwehr und der zuständige Kaminkehrer stellten fest, dass es lediglich zu Funkenbildungen gekommen war.

Ein Schaden war nicht entstanden und das Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Im Einsatz waren die Feuerwehren Unterknöringen, Oberknöringen und Burgau. Die Ulmer Straße musste aufgrund des Einsatzes kurzfristig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (AZ)