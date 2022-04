Frau aus Burgau will Fritteuse verkaufen und wird abgezockt

Ganz schön dreist: Ein angeblicher Interessent verlangt Geld für eine Transportversicherung. Die Verkäuferin der Fritteuse aus Burgau fällt darauf rein.

Eine Frau hat sich am Montagnachmittag bei der Polizei in Burgau gemeldet. Sie hatte laut Angaben der Polizei auf einem privaten Verkaufsportal eine Fritteuse angeboten. Auf dieses Angebot meldete sich ein Interessent. Dieser forderte jedoch eine Transportversicherung, für die die Verkäuferin in Vorleistung gehen sollte. Die Frau bekam daraufhin eine E-Mail mit einer Bankverbindung.

Die Polizei Burgau ermittelt jetzt wegen Betrug

Dorthin überwies die Frau einen mittleren zweistelligen Betrag – in gutem Glauben, das Geld bei Bezahlung der Fritteuse zurückzubekommen. Erst als der Täter Geld nachforderte, da der zuerst bezahlte Betrag bei ihm angeblich nicht eingegangen sei, wurde die Frau misstrauisch und erkundigte sich bei der Polizei. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen Betruges auf. (AZ)