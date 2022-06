Gartenhütte in Burgau brennt wegen eines Blitzschlags

Am späten Montagabend gewitterte es in Burgau. In eine Gartenhütte schlug der Blitz ein. Das Feuer war schnell gelöscht, doch der Schaden ist hoch.

Das Gewitter am Montagabend hat Spuren hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, geriet am späten Montagabend gegen 22.45 Uhr eine Gartenhütte in der Augsburger Straße in Burgau in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits im Vollbrand. Es gelang den Einsatzkräften, den Brand zügig zu löschen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Ein Blitzschlag war der Grund für den Brand in Burgau

An der Hütte, in dieser Gartengeräte gelagert waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war laut den Polizeibeamtinnen und Beamten ein Blitzschlag. (AZ)