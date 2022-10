Burgau/Großanhausen

Wenn der ICE über das Kammeltal rauscht

Eine der ICE Trassen führt im Burgauer Stadtteil Limbach südlich der A8-Trasse am Ort vorbei. Das wollen die Limbacher nicht und haben Protest mit einer Bürgerinitiative formiert. Die geplante Trasse haben sie mit Schildern abgesteckt. Deutsche Bahn AG BI

Plus Rund 350 Menschen kamen am Samstag zur Demo- und Infoveranstaltung nach Großanhausen: Horrorvisionen statt schwäbischer Eisenbahnidylle waren die Grundstimmung.

Von Peter Wieser

Ein ICE würde südlich von Unterknöringen aus dem Berg schießen, ein etwa 20 Meter hohes Brückenbauwerk über das Kammeltal queren und anschließend in einem weiteren Tunnel seine Fahrt fortsetzen. Für das visualisierte Tunnelportal an der Staatsstraße zwischen Unterknöringen und Kleinbeuren und wie dies bei einer der vier geplanten Trassenvarianten der Bahnstrecke Ulm– Augsburg aussehen könnte, sorgte ein knapp 20 Quadratmeter großes Plakat. Es stammt von dem Künstler Christian Köstinger aus dem österreichischen Graz und war Teil der Veranstaltung am Samstag bei Großanhausen.

