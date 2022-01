Burgau

18:00 Uhr

Kampf um die beste Torte: Burgauerin backt um "Oscar der Hochzeitsbranche"

Plus Diana Schmierer ist Finalistin beim "Wedding Award Germany". Wie die Burgauerin zum professionellen Tortenbacken kam und warum sie ein großer Fan von Buttercreme ist.

Von Julia Greif

Vorsichtig sprüht Diana Schmierer Glanzspray auf die grünen Blätter aus Zucker, dreht sie zu einem Zweig, bindet ihn mit Blumenkrepp zusammen und befestigt ihn mit einem Draht an der Torte, die mit blauer Buttercreme bedeckt ist. Zuvor hat sie einer weißen Zuckerrose mit farbigem Puder und einem dünnen Pinsel leichte Farbtupfer in braun und grün verliehen, damit sie aussieht, als hätte Schmierer sie gerade aus dem Garten gepflückt. Filigranes Arbeiten, das liebt die Tortenkünstlerin. Im Haus der Familie in Burgau hat sich die 31-Jährige ein Studio eingerichtet, das selbst wirkt, als sei es aus einer Hochzeitszeitschrift entsprungen: Zwischen strahlend weißen Schränken und einem roséfarbenen Kühlschrank backt und dekoriert sie Torten für Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage, Taufen oder Babyparties. Mit ihren Werken ist sie nun zum ersten Mal beim Wedding Award Germany 2022 in der Kategorie Tortendesign: Hochzeitstorten angetreten.

