Burgau

11:30 Uhr

Keine spontanen Corona-Tests in Burgau mehr möglich

Plus Der Betreiber der Teststation in Burgau hatte das bislang aus Kulanz angeboten - jetzt nicht mehr. Doch man prüfe eine Lösung, wird versprochen.

Von Christian Kirstges

"Warum müssen bei uns Dinge, die bisher gut funktioniert haben, immer geändert werden?" Mit dieser Frage hat sich der Burgauer Karl Miller an unsere Redaktion gewandt - es geht um die Corona-Teststation in Burgau. Bislang sei er immer dorthin gefahren, habe seine Adresse und Telefonnummer in ein Formblatt eingetragen, habe seinen Ausweis vorgezeigt, sei getestet worden und habe nach 15 Minuten das Ergebnis mitnehmen können. Wartezeiten habe es so gut wie keine gegeben. Doch nun gehe das nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen