Burgau

vor 33 Min.

Kultursommer vor dem Schloss Burgau mit Klassik eröffnet

Plus Mit dem Kultursommer findet in Burgau zum siebten Mal eines der wichtigsten Kulturereignisse der Region statt. Beim Auftakt zogen drei Auftritte das Publikum in den Bann.

Von Ralf Gengnagel

Es war der Abend der klassischen Töne und der großen Gefühle. Mit einem fulminanten Auftakt startete am Mittwochabend der siebte Kultursommer "Made in Burgau" als fünftägiges Festival wieder an seinem ursprünglichen Platz vor der stilvollen Schlosskulisse. Frank Hammerschmidt und Hermann Skibbe stellten erstmals ein fünftägiges Kulturprogramm in Zusammenarbeit mit Kulturamtsleiter Stefan Simons auf die Beine. Beim Classic Opening bekam das Publikum, das nahezu alle Plätze im Schlosshof ausfüllte, hochkarätige Klassik in dreifacher Ausführung. Auf der Bühne standen Burgauer Künstler und Wiener Symphoniker.

