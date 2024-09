„Leinen los“ heißt es beim Hundeschwimmen: ein Selbstversuch

An einem Tag im Jahr gehört das Gsundbrunnenbad in Burgau ganz den Hunden, denn am letzten Ferientag findet dort das sogenannte Hundeschwimmen statt. In ganz Deutschland gibt es ähnliche Aktionen, bei denen die Vierbeiner noch einmal in den Becken baden dürfen, bevor diese eingewintert werden. Da mein Hund Milo, der auch der Redaktionshund der Günzburger Zeitung ist, noch nie bei solch einer Veranstaltung war, wurde es höchste Zeit das auszutesten. Doch die ein oder andere Frage beschäftigte mich als Besitzerin dann doch. Was ist, wenn sich die Hunde nicht verstehen?

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis