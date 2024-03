Burgau, Memmingen

18:00 Uhr

Verdeckte Observation in Burgau: So kam die Kripo auf den Brandstifter

Das Amtsgericht Memmingen beschäftigte sich an mehreren Verhandlungstagen mit einer Brandserie in Burgau im vergangenen Sommer.

Plus In zivil gekleidet haben die Ermittler den jungen Mann im September durch die Burgauer Innenstadt verfolgt. Welche Indizien für den Täter gesprochen haben.

Von Sophia Huber

"Die Luft hat gebrannt", schilderte der Polizeihauptkommissar aus Neu-Ulm im Zeugenstand vor dem Amtsgericht Memmingen in dieser Woche. Der 45-Jährige war Gruppenleiter eines besonderen Einsatzes am 10. September in Burgau. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen der Zentralen Einsatzdienste hat er eine verdeckte Observation in der Burgauer Innenstadt durchgeführt – ein Szenario, das so auch in einem Spielfilm hätte stattfinden können.

Nachdem sich der Verdacht gegen einen damals 23-Jährigen erhärtet hatte, dass dieser für mehrere Brände in der Nacht des Storchenfests im Juni verantwortlich sein könnte, haben die Ermittler ihn über längere Zeit beschattet. Am Montag fiel das Urteil gegen den jungen Mann, nachdem dieser gestanden hat, für die Brandserie und die Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein. Doch wie kamen die Kriminalbeamten und -beamtinnen überhaupt darauf, genau diesen Mann zu beschatten?

