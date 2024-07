Neues Baugebiet Limbach: Burgau legt Vergabekriterien und Preise fest

Der Burgauer Stadtteil Limbach soll weiter wachsen. Westlich des bereits bestehenden Wohngebietes an der Frühlingsstraße will die Stadt Burgau neuen Wohnraum schaffen. Bereits im vergangenen Jahr rollten dort die Bagger an, um das Baugebiet zu erschließen. Nun hat die Stadtverwaltung in einem weiteren Schritt für den anstehenden Verkauf der 18 Bauplätze konkrete Vergabekriterien ausgearbeitet. Mit einem transparenten Punktesystem soll sichergestellt werden, dass die Zuweisungen der Grundstücke fair und nachvollziehbar erfolgen. Zudem steht jetzt der endgültige Quadratmeterpreis fest.

