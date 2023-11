Obdachloser sucht in Burgau Unterschlupf und begeht Hausfriedensbruch

Wenn es nachts gefriert, beginnt für Obdachlose die Suche nach einem wärmenden Plätzchen. In Burgau versuchte ein Mann in einem Keller zu übernachten.

Einen gehörigen Schrecken bekam am Mittwochmorgen eine Frau in Unterknöringen. Als sie kurz vor sechs Uhr morgens ihr Haus verließ, um mit dem Hund Gassi zu gehen, betrat ein Obdachloser das Haus und ging in den Keller.

Dort wurde er von der Hausbewohnerin entdeckt, die die Polizei rief. Den eintreffenden Beamten erklärte der Mann, dass er im Keller übernachten wollte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach einer Vernehmung musste der Mann sich laut Polizeiangaben einen anderen Unterschlupf suchen. (AZ)