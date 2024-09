Polizei deckt auf A8 Führerscheinfälschung und Tankbetrug auf

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Donnerstagabend auf der A8 bei Burgau einen rumänischen Autofahrer, sowie dessen Begleiter, die in Richtung München unterwegs waren. Bei der Kontrolle fanden die Fahnder im Geldbeutel eines der Insassen einen gefälschten italienischen Führerschein. Wie die Polizei mitteilt, gab der 36-jährige Mann an, den Führerschein vor ein paar Wochen im Internet bestellt zu haben. Die Fälschung stellten die Beamten sicher und der 36-Jährige musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erbringen.

Verkehrspolizei Günzburg klärt bei Kontrolle Betrugsfall auf

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass mit dem Fahrzeug vor ein einigen Tagen an einer Tankstelle in einem oberbayerischen Landkreis ein Tankbetrug begangen wurde, teilt die Polizei weiter mit. Dabei sei der unbekannte Fahrer geflüchtete. Die Polizisten stellten durch weitere Überprüfungen fest, dass der 21-jährige Fahrer den Betrug beging und klärten die vorangegangene Tat somit auf. Die Ermittlungen wurden umgehend an die sachbearbeitende Dienststelle weitergeleitet. (AZ)